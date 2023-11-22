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        Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bolu'da uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:53
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        Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bolu'da uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda gözaltına alınan S.A'nın (35) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 152,78 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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