Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bolu'da uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.
Bolu'da uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda gözaltına alınan S.A'nın (35) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 152,78 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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