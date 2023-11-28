Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı

Bolu'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 21 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde aranması olan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 ay ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 16 zanlı cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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