Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı

        Bolu'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 21 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 21 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde aranması olan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 ay ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 16 zanlı cezaevine gönderildi.

        Diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı...
        Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı...
        Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama
        Dünya şampiyonu aşçı adaylarına Yeniçağa'da coşkulu karşılama
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Türkiye'de en soğuk gece eksi 11,3 ile Bolu'da yaşandı
        Türkiye'de en soğuk gece eksi 11,3 ile Bolu'da yaşandı
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı