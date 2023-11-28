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        Bolu'da kaza sonucu ölen kızıl geyik tahnit yapılarak sergilenecek

        Bolu'da minibüsün çarpması sonucu ölen kızıl geyiğin, tahnit yapılarak sergileneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:53
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        Bolu'da kaza sonucu ölen kızıl geyik tahnit yapılarak sergilenecek
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        Bolu'da minibüsün çarpması sonucu ölen kızıl geyiğin, tahnit yapılarak sergileneceği bildirildi.

        Mudurnu istikametine giden A.Ö. idaresindeki minibüs, ilçe girişinde aniden yola çıkan kızıl geyiğe çarptı.

        Kazada geyiğin arka bacakları kırıldı, minibüs de hasar aldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere bulunduğu alandan alınan geyik kurtarılamadı.

        Kızıl geyiğin, tahnit işleminin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde bulunan ziyaretçi tanıtım merkezinde sergileneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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