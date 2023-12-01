Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Dereçetinören köyünde İsmail Yılmaztürk'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay yerine gelen Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Yılmaztürk ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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