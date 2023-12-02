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        Orman Genel Müdürü Karacabey, Bolu'yu ziyaret etti

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:38
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        Orman Genel Müdürü Karacabey, Bolu'yu ziyaret etti
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        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, müdür yardımcıları ve işletme müdürleri tarafından karşılanan Karacabey, daha sonra değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kentteki yatırımlar ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Karacabey, çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

        Karacabey, personele yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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