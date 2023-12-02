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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:29
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Sabri Öğe

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 64 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk. 49 Safa Kınalı), Bettaieb (Dk. 64 Moussiti-Oko), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ngandu (Dk. 64 Furkan Demir), Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk. 81 Tolunay Artuç)

        Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar (Dk. 46 Recep Niyaz), Fredy (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Ahmed Kutucu, Taşkın İlter (Dk. 66 Bekir Yılmaz), Ampem (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Melih Kabasakal, Caner Erkin, Bruno (Dk. 85 Seslar)

        Goller: Dk. 53 ve 60 Bruno, Dk. 71 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)

        Kırmızı kart: Dk. 43 Onur Ulaş (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Mehmet Murat Uçar, Dk. 75 Luccas Claro (Eyüpspor), Dk. 45 Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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