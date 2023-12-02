Stat:BoluAtatürk

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Sabri Öğe

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 64 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk. 49 Safa Kınalı), Bettaieb (Dk. 64 Moussiti-Oko), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ngandu (Dk. 64 Furkan Demir), Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk. 81 Tolunay Artuç)

Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar (Dk. 46 Recep Niyaz), Fredy (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Ahmed Kutucu, Taşkın İlter (Dk. 66 Bekir Yılmaz), Ampem (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Melih Kabasakal, Caner Erkin, Bruno (Dk. 85 Seslar)

Goller: Dk. 53 ve 60 Bruno, Dk. 71 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Onur Ulaş (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Mehmet Murat Uçar, Dk. 75 Luccas Claro (Eyüpspor), Dk. 45 Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor)

BOLU

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