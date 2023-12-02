Boluspor-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncu kalitesi yüksek bir rakibe karşı 10 kişi oynamanın kolay olmadığını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eyüpspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Ligde lider durumda bulunan Eyüpspor'un bugüne kadar oynadığı maçlarda kalitesini gösterdiğini ve karşılaşmaya da favori olarak çıktığını aktaran Koşukavak, "Oyun başladığında 43. dakikaya kadar top Eyüp'te gözükse de biz oyunu çok ciddi kontrol altına aldık. Bazı çıkışlarda pozisyonlar yakaladık. Zaman zaman topu kullanamadık. 43. dakikada kırmızı kart görünce istatistiklere baktım. Aslında oyun tam istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibi doğru karşılıyorduk. Çok alan bırakmadık ama futbol böyle bir oyun. Bir kırmızı kartla 10 kişi kalınca tabii oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı 10 kişi oynamak çok kolay değil." şeklinde konuştu.

Koşukavak, 10 kişi kalmalarına rağmen oyunu bırakmamaya çalıştıklarını ancak ilk golü kalelerinde gördükten sonra demoralize olduklarını ifade ederek, o psikolojik durumda geri dönüşün çok kolay olmadığını dile getirdi.

- "Hakem maç idare etmez, yönetir"

Hakem kararlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Koşukavak, şunları kaydetti:

"40 yıldır konuşuyoruz. Bir şey değişmiyor. Oyunun içinde pozisyona karar verirken bu kadar standartsızlık, bu maç özelinde söylemiyorum. Türkiye Süper Ligi de dahil bu kadar standartsız kararlar olmaz. Ahmed Kutucu tek sarı kartla oynadı. En az 15 tane faulü var. Bu söylediklerim sakın yanlış anlaşılmasın. Eyüpspor'un galibiyetine gölge düşürmek değil, zaten Eyüpspor takımının ne yaptığı ortada. Benim söylediğim ülke futbolunu ilgilendiren bir mesele. Bu standartlarda oyuna yorum getirip, düdük çalmak... Pozisyonlar o kadar benzer ki birinde siyah bir karar, birine beyaz bir karar. Bu kadar standartsız maç yönetirseniz, bir tane Cüneyt Çakır çıkar, ikincisi çıkmaz."

Koşukavak, değerlendirmesinin sadece Trendyol 1. Lig özelinde olmadığını belirterek, "Hakemin, 'Pardonu' olmaz, özrü olmaz. Hakem maç idare etmez, yönetir. Bu, ülke futbolunun topyekun problemi. Hepimizin problemi. Herkes liyakatle aldığı, yaptığı işin hakkını vermek zorunda. Bilmiyorsanız yapmayacaksınız. İdare etmek için hiçbir işi yapmayacaksınız. Size verilen görevi yapacaksınız." diye konuştu.

- Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, ciddiye alarak hazırlandıkları Boluspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugün zor bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Yavaş, "Boluspor, ilk devre değişik bir stratejide oynadı. Daha çok blok savunmasıyla tamamen alanları kapatan, hücumu az düşünen ama oynatmama tarafında daha çok olan bir Boluspor vardı. İlk yarı bizi zorladı. Bizim de buna katkımız oldu. Çok erken final pasları, rakip sahada basit top kayıpları, rakibimizin bloğunu delmemizde bizi yetersiz kıldı." ifadelerini kullandı.

Yavaş, ikinci yarıya daha iyi başladıklarını belirterek, "Rakibimizin 10 kişi kalması da bizi iyice rahatlattı. O dakikadan sonra özellikle üçüncü bölgede ve ceza sahası çevresinde direkt daha sorumluluk alan oyuncular vardı. Buldukları pozisyonları da gole çevirince bizim için rahat bir sonuç oldu. Mutluyuz. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle birlikte bu maç bizim için daha da önem kazanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.