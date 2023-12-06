Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:Atatürk

Hakemler:Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü, Çağrı Yıldırım

Boluspor: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmacı (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Diarrassouba (Dk. 90+1 Naby Oulare)

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan (Dk. 79 Oğul Kaan Doğan), Muhammet Yeşil, Yusuf Tursun, Mehmet Özdıraz (Dk. 64 Yusuf Çetin), Halit Çokyaşar, Yılmaz Ceylan (Dk. 64 Arda Ertekin), Eyüp Oskan, Ahmet Dereli (Dk. 64 Seyit Ahmet Altın), Eyüpcan Delibalta, Erkan Sasa, Şener Kaya

Gol: Dk. 37 Kubilay Sönmez (Penaltıdan) (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 35 Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Tursun (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 40 Tolunay Artuç, Dk. 88 Batuhan İşçiler (Boluspor)

BOLU

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.