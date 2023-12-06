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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:13
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Atatürk

        Hakemler:Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü, Çağrı Yıldırım

        Boluspor: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmacı (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Diarrassouba (Dk. 90+1 Naby Oulare)

        Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan (Dk. 79 Oğul Kaan Doğan), Muhammet Yeşil, Yusuf Tursun, Mehmet Özdıraz (Dk. 64 Yusuf Çetin), Halit Çokyaşar, Yılmaz Ceylan (Dk. 64 Arda Ertekin), Eyüp Oskan, Ahmet Dereli (Dk. 64 Seyit Ahmet Altın), Eyüpcan Delibalta, Erkan Sasa, Şener Kaya

        Gol: Dk. 37 Kubilay Sönmez (Penaltıdan) (Boluspor)

        Kırmızı kart: Dk. 35 Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Tursun (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 40 Tolunay Artuç, Dk. 88 Batuhan İşçiler (Boluspor)

        BOLU

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