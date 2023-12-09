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        Bolu'da trafik kazasında demir korkuluklara ayağı sıkışan kadın kurtarıldı

        Bolu'da kaza yapan otomobilden fırlayan ve bir iş yerinin demir korkuluklarına ayağı sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 23:46 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:54
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        Bolu'da trafik kazasında demir korkuluklara ayağı sıkışan kadın kurtarıldı
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        Bolu'da kaza yapan otomobilden fırlayan ve bir iş yerinin demir korkuluklarına ayağı sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde S.K. idaresindeki 14 ABU 227 plakalı otomobil, Çıkınlar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçtaki Y.Ç. bulunduğu yerden fırlayarak demir korkulukların üzerine düştüğü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ayağı demir korkuluklara sıkışan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralanan kadın Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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