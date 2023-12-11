Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'da, polis ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da, polis ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uygulama yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik uygulamada, 2 kişinin üzerinde ve eşyalarında 160,88 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.İ. (23) ve H.S.U. (21) adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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