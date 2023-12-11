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        Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da, polis ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:05
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        Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bolu'da, polis ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uygulama yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik uygulamada, 2 kişinin üzerinde ve eşyalarında 160,88 gram kokain maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.İ. (23) ve H.S.U. (21) adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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