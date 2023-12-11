Bolu'da iş yeri hırsızlığından yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Bolu'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Kent merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.H, H.A, H.H. ve M.F'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.F. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A. ve H.H. adli kontrol şartıyla, A.H. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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