Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine devrildi.

İzzet Baysal Mahallesi Kanal Yolu'nda seyreden B.K. idaresindeki 14 AAZ 800 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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