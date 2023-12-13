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        Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi

        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:58
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        Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
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        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine devrildi.

        İzzet Baysal Mahallesi Kanal Yolu'nda seyreden B.K. idaresindeki 14 AAZ 800 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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