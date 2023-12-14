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        Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi ediliyor

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:59
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        Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi ediliyor
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları esnada yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tedavisi için yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

        Kızıl şahin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        Galeri
        Galeri

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