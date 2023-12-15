Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon başladı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

        Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezindeki 5 otelden 2'si hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kar tatilini erken yapmak isteyenler, yapay karlama sistemleriyle kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak yaptı.

        Sezonun ilk gününde pistlerde yoğunluk görülmezken, hafta sonu ve gelecek hafta etkili olacağı öngörülen kar yağışıyla Kartalkaya'ya daha çok tatilcinin gelmesi bekleniyor.

        Kayak merkezinde bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, kayak sezonunu bugün itibarıyla açtıklarını söyledi.

        Pistlerde yaklaşık 1 metre kar olduğunu aktaran Avcı, "Pistlerimizi hazır hale getirdik. Kayakçı memnuniyeti açısından gece de yapay karlama yapıyoruz. Sabah pistler hazır karlı oluyor." şeklinde konuştu.

        Avcı, otellerine misafir girişlerinin başladığını dile getirerek, "Otel doluluklarımız beklediğimizin üzerinde. Talep gelmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta sonu güzel bir karla pistlerimizi genişleterek tamamını açmış oluruz." dedi.

        Geçen sezon hayata geçirdikleri tüm pistlerin birleştirilmesi uygulamasıyla bölgede bulunan diğer 3 otelle görüştüklerini kaydeden Avcı, "Daha henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki hafta diğer otellerin pistlerinin açılmasıyla görüşmelerimizi tamamlayacağız. Umarım geçen sezon olduğu gibi tüm pistleri birleştirip kayakseverlerin kullanımına sunarız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Bolu'da trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden jandarma personel...
        Bolu'da trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden jandarma personel...
        Kazada yaralanan uzman çavuş, 14 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan uzman çavuş, 14 gün sonra yaşamını yitirdi
        KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TANKERDE YAŞANAN SIZINTI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ  
        KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TANKERDE YAŞANAN SIZINTI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ  
        Kimyasal madde yüklü tankerde yaşanan sızıntı ekipleri alarma geçirdi
        Kimyasal madde yüklü tankerde yaşanan sızıntı ekipleri alarma geçirdi
        Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi
        Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi
        Bolu'da "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı" bilgilendirme semineri ya...
        Bolu'da "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı" bilgilendirme semineri ya...