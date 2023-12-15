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        Bolu'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

        Bolu'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:23
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        Bolu'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
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        Bolu'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde dün, husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu arasında çıkan kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

        Kayıtlarda taraflar arasında tartışmayla başlayan kavgada Kenan Ü'nün pompalı tüfekle ateş ettiği Ekrem Ü. ve 2 oğlunun yaralanması yer alıyor.

        - Olay

        Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde dün husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan Ü, pompalı tüfekle Ekrem Ü. ve 2 çocuğuna ateş etmişti.

        Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ekrem Ü. (46), Erhan Ü. (24) ve Ersan Ü. (23) ile bölgede bulunan Mehmet Osman G. (17) yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Erhan Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan Kenan Ü, merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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