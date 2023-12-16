Kayakseverler hafta sonunu Kartalkaya'da değerlendirdi Hafta sonunu fırsat bilerek Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak ve snowbaord yaptı.

Hafta sonunu fırsat bilerek Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak ve snowbaord yaptı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi, sezonun dün açılmasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kayak merkezine gelenler, yapay karlamada yapılan pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Tatilcilerin ilgi gösterdiği kayak merkezinde bulunan oteller de yılbaşı rezervasyonları almaya başladı.

Kayak eğitmeni Gül Nida Şahin, gazetecilere, kayak yaparken oldukça eğlendiklerini belirterek, "Küçük arkadaşlarımıza kayak yapmayı öğretiyoruz. İnşallah daha çok kar yağar. Kayak her türlü hava koşullarında zevk veren bir spor. Ben de uzun yıllardır yapıyorum." diye konuştu.

Kayak merkezinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.