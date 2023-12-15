Bolu'da tankerden sızan kimyasal maddenin temas ettiği toprak yüzey temizlendi Bolu'da seyir halindeki tankerden sızan kimyasal maddenin temas ettiği alanda ekiplerce temizlik çalışması yapıldı.

Bolu'da seyir halindeki tankerden sızan kimyasal maddenin temas ettiği alanda ekiplerce temizlik çalışması yapıldı.

D-100 kara yolu Yumrukaya mevkisinde gece saatlerinde, sürücü tarafından yüklü bulunan kimyasal maddenin sızdığı fark edilerek park edilen tanker etrafında inceleme yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Bölgeye gelen lisanslı kimyasal temizleme firmaları, tankerden sızarak toprağa temas eden kimyasalları tespit etti. Toprak yüzeyi sıyırarak temizleyen ekipler, çıkarılan malzemeyi lisanslı atık bertaraf tesisine gönderdi.

Sızan kimyasal maddeden alınan numune sonucuna göre firmaya idari para cezası kesileceği belirtildi.

- Olay

Orhan M, idaresindeki 34 KHN 82 plakalı tankere Yalova'dan yüklediği kimyasal maddenin sızdığını fark ederek, aracı D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü girişine park etmiş ve ekiplerden yardım istemişti. Olay yerine gelen AFAD, İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi İtfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve DSİ Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlatmıştı. Tanker, çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılmıştı.