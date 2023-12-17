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        Beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda hamsi festivali düzenlendi

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda üniversite öğrencilerinin katılımıyla 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:46
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        Beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda hamsi festivali düzenlendi
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda üniversite öğrencilerinin katılımıyla 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki milli parkta gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Ziyaretçiler, karla kaplı ağaçların oluşturduğu güzel görüntü eşliğinde göl etrafında yürüdü, iskelede fotoğraf çekildi.

        Milli parkta Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali de kar manzaraları eşliğinde yoğun katılımla yapıldı.

        Organizasyon kapsamında 42 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ile davetlilerin katıldığı festivalde topluluk üyelerince pişirilen 2 ton balık ikram edildi.

        Ekmek arası hamsi almak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte ayrıca katılımcılar, zemin çamur olmasına rağmen müzik eşliğinde horon tepti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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