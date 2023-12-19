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        Bolu, Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu

        Bolu, Düzce ve Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:22
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        Bolu, Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
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        Bolu, Düzce ve Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü, Yurukaya köyü, Dağkent, Sümer, Alpagut, Paşaköy, Karacaçayır ve Kılıçarslan mahalleleri ile D-100 kara yolunun kent merkezi mevkisi sisle kaplandı.

        Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

        Düzce'de de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde görüşü kısıtladı.

        Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köylerde de sis etkili oldu.

        Karabük'te kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

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