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        Bolu'da arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi

        Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:02
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        Bolu'da arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi
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        Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri personeli için eğitim programı düzenlendi.

        Civril Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü deposunda gerçekleştirilen eğitimde komandolar, hafif arama ve kurtarma, afet bilinci ve farkındalık konularında bilgilendirildi.

        Daha sonra deprem anı çök-kapan-tutun, tahliye, toplanma alanı ve çadır kurulumu eğitimleri verilerek, enkaz tatbikatı yapıldı.

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