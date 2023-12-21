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        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:22
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        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

        Kentte faaliyet gösteren bir marketin çalışanı, cep telefonunun çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

        Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu, daha önce camilerden ayakkabı hırsızlığı da yaptığı tespit edilen şüpheli, çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan hırsızlık anı ve şüphelinin polis ekiplerince yakalanması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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