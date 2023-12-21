Stat:BoluAtatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Özkul, Buğra Can Semercioğlu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 88 Tolunay Artuç), Kubilay Sönmez, Bettaieb (Dk. 88 Mustafa Şengül), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Furkan Demir), Kayamba, Batuhan İşçiler, Diarrassouba

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Daniel Graovac, Domgjonas, Oğuzhan Berber (Dk. 79 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 66 Tabla), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Kazım Can Kahya), Kerim Frei (Dk. 69 Bekir Karadeniz), Diallo, Topalli (Dk. 79 Doğukan Emeksiz)

Gol: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin (Penaltıdan) (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 David Domgjonas (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Oğuzhan Berber, Dk. 34 Bedirhan Altunbaş, Dk. 65 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 58 Posmac, Dk. 73 Furkan Demir, Dk. 75 Batuhan İşçiler (Boluspor)

BOLU

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