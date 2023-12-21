Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ağırladığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iyi savunma yarak galip geldiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ağırladığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iyi savunma yarak galip geldiklerini söyledi.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklikler ve bazı imkansızlıklardan dolayı zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

        Diğer oyuncuların sakat ya da istenilen performansı vermemesi nedeniyle Kayamba'yı santrafor oynatmak zorunda kaldıklarını anlatan Koşukavak, "Oyunu savunma odaklı oynamak zorundaydık. Gücümüzü savunmadan aldık. Skoru da alınca oyuncularım uzun süre çok iyi savunma yaptılar." dedi.

        Koşukavak, ikinci yarı için Boluspor'un kısa, orta ve uzun vadede planlamalarını yapmaları gerektiğini dile getirerek, devre arasında ekonomik şartlara göre iyi oyuncu takviyesi düşündüklerini, yeni transferlerin katkısıyla da takımına play-off oynatmayı istediğini sözlerine ekledi.

        - Özköylü: "Golleri kaçıran bizdik"

        Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, oyun bakımından üstün oldukları maçı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

        Deplasmana 3'ü sakat, 3'ü de cezalı 6 eksikle geldiklerini anımsatan Özköylü, "90 dakika oyuna hükmeden taraf, golleri kaçıran bizdik. Yediğimiz penaltı golünden önce kaçırdığımız 2-3 net pozisyon var. Girdiğimiz çok iyi pozisyonlar var. İkinci yarı tamamen oyunu rakip yarı sahaya yıkdık." diye konuştu.

        Özköylü, yüzde 75'e 25 lehlerine oyun üstünlüğünü gösteren istatistiğe rağmen skorda geri olmalarının kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, "Kazanmak için her şeyini ortaya koyan, iyi oynayan bir Manisaspor var ama maalesef karşılığını alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

        Hakemin sahada verdiği veya vermediği kararların tartışılabileceğini ifade eden Özköylü, hem bu maçta hem de Bodrumspor maçında çok ciddi hakem hataları olduğunu savundu.

        Teknik direktör Özköylü, hakemin penaltı dahil birçok pozisyonda VAR'a gitmeden karar verdiğine değinerek, "Sonra hakemlerle ilgili bir şeyler konuşulduğu, tepki gösterildiği zaman zorlarına gidiyor. Neden? Onların yaptıkları da bizim zorumuza gidiyor. Biz de kaybediyoruz. Bizim hayatımız burası. Onun vermediği veya yanlış verdiği karardan hayatımız etkileniyor. Geleceğimiz etkileniyor. Bunu kim kurtaracak." şeklinde konuştu.

        - "Her önüne gelene sarı kart göstermekle hakemlik yapılmaz"

        Son haftalarda hakemlere yönelik yaşanan şiddet olaylarını onaylamadığının altını çizen Özköylü, şunları kaydetti:

        "Hakemlere yapılan olay bizim de hiç onaylamadığımız, tasvip etmediğimiz bir şey. Ancak onlar hata da yapsa 2-3 maç sonra tekrar şans bulabiliyor. Burada hoca gidiyor, futbolcu para kazanamıyor, kulüp kaybediyor. Neden? Sadece hakemin verdiği bir karar. Doğru ya da yanlış. Her şeyi onlar etkileyebiliyor. Onlar da biraz dikkatli olmak zorunda. Her önüne gelene sarı kart göstermekle hakemlik yapılmaz. Oyunu, oyuncuyu, kenarda teknik adamı idare edebilmek de meziyettir."

        Özköylü, futbolcuları ve teknik ekipleri hor görüp, basit kartlarla etkisiz hale getirmenin hakemlere bir şey kazandırmayacağını öne sürerek, "Onlar Türk futbolunu ilerletecekler. Yoksa insanlar doluyor. Sahada, bir şekilde istenmeyen, tasvip edilmeyen hadiseler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun tek sorumlusu yumruk atan adam, kart gören hoca, kart gören futbolcu değil, biraz da onlar. Herkes bu işe daha saygılı davranmalı." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Manisa FK: 1-0
        Boluspor - Manisa FK: 1-0
        Adliyeye girmemek için direnen hırsızlık şüphelisi, başını otomobillere vur...
        Adliyeye girmemek için direnen hırsızlık şüphelisi, başını otomobillere vur...
        Bolu'da oto kurtarıcıda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bolu'da oto kurtarıcıda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutukland...
        Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutukland...
        Bolu'da domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı