Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak Boluspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Ligde 22 puanla 9. sırada yer alan Bolu temsilcisi, yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.