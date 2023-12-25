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        Bolu'da rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:27
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        Bolu'da rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

        Dereçetinören köyünde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu İrfan Yazgan'a (90) ait iki katlı ahşap evin çatısında hasar oluştu.

        Geçici süreliğine komşularında kaldığı öğrenilen Yazgan'ın evinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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