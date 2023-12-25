Bolu'da rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Dereçetinören köyünde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu İrfan Yazgan'a (90) ait iki katlı ahşap evin çatısında hasar oluştu.

Geçici süreliğine komşularında kaldığı öğrenilen Yazgan'ın evinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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