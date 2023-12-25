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        Bolu'da araçlarında uyuşturucu yakalanan iki sanığa toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası

        Bolu'da, araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan sanıklara 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:19
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        Bolu'da araçlarında uyuşturucu yakalanan iki sanığa toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası
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        Bolu'da, araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan sanıklara 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar E.Ç. (29), Ş.T. (24) ve M.V.D. (41) ile avukatlar hazır bulundu.

        Son savunmalarını yapan sanıklardan E.Ç. pişman olduğunu dile getirdi. Diğer sanıklar ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

        Sanıklar Ş.T'nin 5 yıl 6 ay ve E.Ç'nin 4 yıl 2 ay hapsini ve hükümle tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, M.V.D'nin beraatine hükmetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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