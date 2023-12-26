Bolu'da özel öğrencilere çevre bilinci eğitimi verildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından özel öğrencilere yönelik çevre bilinci eğitimi düzenlendi.

Halime Hatun Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen "temiz dünya" ve "hayvan sevgisi" eğitimlerine 35 öğrenci katıldı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından verilen eğitimlerde, çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerin ardından özel öğrencilere, balon, boyama kitabı ve jandarma dergisi hediye edildi.

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