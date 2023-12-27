Abant, Safranbolu, Amasra, Sapanca ve Taraklı 2024'e hareketli girecek EKİP - Doğal güzellikleriyle tanınan Bolu'daki Abant Gölü, Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi, doğayla denizin buluştuğu Bartın'ın sahil ilçesi Amasra ile Sakarya'nın turizm merkezleri Sapanca ve Taraklı, yılbaşında misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

EKİP - Doğal güzellikleriyle tanınan Bolu'daki Abant Gölü, Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi, doğayla denizin buluştuğu Bartın'ın sahil ilçesi Amasra ile Sakarya'nın turizm merkezleri Sapanca ve Taraklı, yılbaşında misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Doğası, gölü ve ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin her mevsim cazibe noktası Bolu'daki Abant Gölü Mili Parkı'nda bulunan iki otel ile Abant yolu üzerindeki butik otel, pansiyon ve işletmeler, tatilciler için hazırlıklarını tamamladı.

Rezervasyonların yüzde 90'ları aştığı işletmeler, yeni yıla Bolu'da "merhaba" diyecekler için çeşitli programlar hazırladı. Milli parkta hizmet veren iki otelde bazı sanatçılar sahne alacak.

Bölgede hizmet veren bir otelin yetkilisi İbrahim Bayram, AA muhabirine, rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu, bu yıl farklılık oluşturmak amacıyla iki akşamlık program hazırladıklarını söyledi.

Bayram, "Her sene olduğu gibi bu sene de misafirlerimizin yeni yıla özel girmelerini istiyoruz. Gala programımız var, çocuklarımız için aktivitelerimiz olacak. Özel eğlencelerimiz var." dedi.

Abant'ta her yılbaşında kar olduğuna dikkati çeken Bayram, "Bölgede bir hafta önce 40 santimetre kar vardı. Meteoroloji verilerine göre yılbaşında karlı olacağını görüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de Abant'ta yeni yılı karla karşılamayı istiyoruz." diye konuştu.

- Safranbolu yılbaşını "dolu dolu" geçirecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini yılbaşında tercih edecek yerli ve yabancı turistler, 2024'e "tarihte yolculuk" yaparak girecek.

Osmanlı döneminden günümüze aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan estetik, geleneksel konakların yer aldığı tarihi ilçede yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 75'lere ulaştı.

- "Safranbolu'nun yılbaşını renkli, hareketli ve dolu geçirmesini hedefliyoruz"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bu sene de yılbaşını yoğun geçirmeyi hedeflediklerini, tatilin hafta sonu ile birleşmesinin, yoğunluğun yüzde 75'e varmasına pozitif etki oluşturduğunu kaydetti.

Tarihi Çarşı Han mevkisinde 28-31 Aralık'ta Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca yılbaşı panayırı düzenleneceğini söyleyen Urgancıoğlu, "Bu, ilçeyi güçlendirecek, hareketlendirecek ve renklendirecek. Acentelere de programı ilettik. Hafta sonu günübirlik veya konaklamalı bu program için gelecek konuklar da olacak. Dolayısıyla Safranbolu'nun yılbaşını da renkli, hareketli ve dolu geçirmesini hedefliyoruz ve öyle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Urgancıoğlu, bu yıl turist sayısı bakımından hedeflerin tuttuğuna değinerek, Kovid-19 salgınından sonra turist sayısında artışların yaşandığını söyledi.

Gelecek dönemde katma değeri daha yüksek işler yaparak turist sayısını arttırmayı ümit ettiklerini belirten Urgancıoğlu, "Çünkü şehrimizin kıymetini biliyoruz. Safranbolu'ya ilgi özellikle Uzak Doğu pazarında hiçbir zaman düşmedi. Düşmesi gibi bir şey de söz konusu olmuyor hala Türkiye'de de Safranbolu'yu görmeyen çok fazla vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Biz onların da Safranbolu'yu, emanetçisi olduğumuz, hepimizin ortak tarihini görmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Yüzde 60 civarında kısmi rezervasyon yoğunluğumuz var"

Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle Amasra da yeni yılda misafirlerini ağırlayacak.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, temiz kumsalları ve az dalgalı denizinin yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar misafirlerini bekliyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 3 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın Karadeniz'in en şirin ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Her yılbaşında olduğunu gibi başta Ankara olmak üzere çevre illerden misafirlerin yeni yılı kutlamak için Amasra'yı tercih ettiklerini belirten Boran, "Şu anda otel ve pansiyonlarımızda yüzde 60 civarında kısmi rezervasyon yoğunluğumuz var, bu ilerleyen günlerde daha artacaktır." dedi.

Yaz aylarında kum, deniz ve güneş üçgeni ağırlıklı misafir ağırlayan ilçenin doğa, tarih ve kültür üçgenine de sahip olduğunun altını çizen Boran, "Şu an yazın denize girmek isteyenlerden ayrı olarak sonbahar ve kış aylarında da kültür turlarımız geliyor. Amasra Müze Müdürlüğü'nün kazı çalışmalarını ziyaret ediyorlar. Yine kruvaziyer gemisiyle Rus turistlerimiz geliyor. Böylelikle Amasra'mız 12 ay boyunca Karadeniz'in ana merkezi oluyor." ifadelerini kullandı.

Boran, ilçenin, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültüründen kaynaklı gastronomi değerinin de önemine işaret ederek, özellikle eylülde başlayan balık sezonuyla tatilcilerin taze mevsim balıklarını ve mevsim sebzelerinden oluşan salataları tatma imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

- Sapanca ile Taraklı'da doğayla ve tarihle iç içe yılbaşı geçirilecek

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı, doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle alternatif tatil rotası Sakarya'nın turizm merkezi Sapanca ile tarihi konaklarıyla ünlü Taraklı ilçesi, yeni yılı yerli ve yabancı misafirleriyle karşılayacak.

Mavisi, yeşili, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle her mevsim turistlerin ilgisini çeken Sapanca, otel, bungalov ev, tiny house (küçük ev), villa, pansiyon ve balon ev gibi zengin konaklama seçenekleri sayesinde yeni yılı "dolu dolu" geçirecek.

Konaklama için tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler, konser ve çeşitli etkinliklerle yeni yıla "merhaba" diyecek.

Göl kenarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirebilecek misafirler, zipline, ATV turları, sandal keyfi ile restoran ve kafelerde tatilin tadını çıkarabilecek.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, el sanatları, doğası ve yöresel zenginlikleriyle yerli yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan Taraklı'da da yeni yıl zengin fırsatlar eşliğinde geçecek.

Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan Taraklı'daki konak, termal tesisler ve oteller, misafirlerine tarih ve doğayla iç içe tatil imkanı sunacak.