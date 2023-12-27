Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da özel eğitim merkezinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı

        Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da özel eğitim merkezinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

        Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere yönelik yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Daha sonra ekipler tarafından yangın esnasında yapılacak çalışmalar uygulamalı gösterildi.

        Öğrenciler, itfaiye personeli ile birlikte yangın tüpü kullanarak yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…

        Benzer Haberler

        Abant, Safranbolu, Amasra, Sapanca ve Taraklı 2024'e hareketli girecek
        Abant, Safranbolu, Amasra, Sapanca ve Taraklı 2024'e hareketli girecek
        Mudurnu'da evlerde doğal gaz kullanımına başlandı
        Mudurnu'da evlerde doğal gaz kullanımına başlandı
        Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci taburc...
        Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci taburc...
        Anadolu Otoyolu'nda gıda yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nda gıda yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler'...
        Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler'...
        Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler'...
        Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler'...