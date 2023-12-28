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        Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu

        Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:50
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        Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu
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        Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu.

        Sağlık Mahallesi Vefa Sokak'ta M.K'nin kullandığı 14 EV 020 plakalı otomobil, köpek yavrusuna çarptı.

        Bir süre bekleyen otomobil, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile veteriner ekipleri sevk edildi.

        Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi yetkilileri tarafından hayvan hastanesine götürülen köpek yavrusu, müdahalelere rağmen telef oldu.

        Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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