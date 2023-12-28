Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren iş kıyafetleri mağazasının arkasında bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden firma yetkilileri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, yangın alanında soğutma çalışmasına devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.