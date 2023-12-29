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        Mudurnu Belediyesine ait iş yerleri ihaleyle kiraya verildi

        Mudurnu Belediyesine ait çarşı ve kent meydanında bulunan 60 iş yerinin, kiraya verilmesi için ihale gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:03
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        Mudurnu Belediyesine ait iş yerleri ihaleyle kiraya verildi
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        Mudurnu Belediyesine ait çarşı ve kent meydanında bulunan 60 iş yerinin, kiraya verilmesi için ihale gerçekleştirildi.

        Mudurnu Belediyesi'nde iş yerlerinin kiralanması için düzenlenen ihaleye, daha önce aynı iş yerlerinde kiracı olan vatandaşlar katıldı.

        Mudurnu Belediyesi Başkanvekili İlknur Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede, iş yerleri 3 yıllığına kiraya verildi.

        İhaleye katılan vatandaşlar, 2 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle iş yerlerini yeniden kiraladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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