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        Bolu'da polis ekipleri, silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi

        Bolu Emniyet Müdürlüğünün 27 ekiple gerçekleştirdiği silahlı soygun tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:21
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        Bolu'da polis ekipleri, silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi
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        Bolu Emniyet Müdürlüğünün 27 ekiple gerçekleştirdiği silahlı soygun tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 ekip 60 personelin katılımıyla, Emniyet, Asayiş ve Müdahale Planı (Panter A Planı) Senaryolu Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo kapsamında, Büyük Camii Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda bir dükkana giren silahlı ve kar maskeli 2 kişi, işletme sahibini yaraladıktan sonra altınları alarak olay yerinden yaya kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kuyumcuya ilk müdahaleyi yaparken, polis güvenlik önlemi aldı.

        Yaya olarak uzaklaştıktan sonra hafif ticari araçla kaçtıkları belirlenen zanlılar, ekiplerce D-100 kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı, altınlar kuyumcuya teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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