Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.
Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, kaldıkları otellerde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi ve doyasıya eğlendi.
Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak yakılan ateşlerle ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.
Yapılan geri sayımın ardından tatilciler havai fişekler eşlinde yeni yıla girdi.
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