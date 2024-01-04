Bolu'da üniversite öğrencileri kampüste çevre temizliği yaptı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, çevre kirliliğine dikkati çekmek için kampüsü temizledi.

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler, "Topluma Hizmet" dersi kapsamında Doç. Dr. Başak Ümit Bozkurt danışmanlığında çevre kirliliğiyle ilgili çalışma yürüttü.

Bu kapsamda üniversitenin Gölköy yerleşkesinde temizlik yaparak farkındalık oluşturan öğrenciler, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi planlıyor.

Doğanın korunması konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğine dikkati çeken öğrenciler, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

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