Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve depo yandı

        Bolu'da odunlukta çıktıktan sonra eve, samanlığa ve depoya sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve depo yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da odunlukta çıktıktan sonra eve, samanlığa ve depoya sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Merkeze bağlı Demirciler köyünde Mehmet C'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki samanlığa, 2 katlı ev ve depoya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bazı vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen yanan evin çatısına çıkıp kiremitleri kaldırarak, yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerine yardım etti.

        Kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu, samanlık, odunluk ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler, yangın alanında bir süre soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlan...
        Bolu'da çay ocağı işleten çift, özel tarifleri "Muhlep" ile ağızları tatlan...
        Bolu'da bir kişinin dolandırılmasını muhtarın dikkati engelledi
        Bolu'da bir kişinin dolandırılmasını muhtarın dikkati engelledi
        Emekli öğretmen geleneksel el sanatları merakıyla koleksiyon oluşturdu
        Emekli öğretmen geleneksel el sanatları merakıyla koleksiyon oluşturdu
        `İnsan faaliyetleri, Yedigöller Milli Parkı´nda doğal dengeyi bozuyor´
        `İnsan faaliyetleri, Yedigöller Milli Parkı´nda doğal dengeyi bozuyor´
        Mudurnu'da Mustafa ustanın yaptığı sütlü ekmek rağbet görüyor
        Mudurnu'da Mustafa ustanın yaptığı sütlü ekmek rağbet görüyor
        Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
        Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)