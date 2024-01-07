Bolu'da tek katlı ev yangında hasar gördü

Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyit Mahallesi İnceköprü Sokak'ta Kemal Y'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

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