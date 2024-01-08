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        Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 01:00 Güncelleme: 08.01.2024 - 01:07
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        Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 61 ND 024 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki 06 DEH 542 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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