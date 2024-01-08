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        Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:32
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        Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

        Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan merkezde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya'daki yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.

        Merkezde bulunan 2 bin yataklı 5 otel, hafta içi yüzde 80, hafta sonları ise yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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