Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan merkezde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya'daki yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.

Merkezde bulunan 2 bin yataklı 5 otel, hafta içi yüzde 80, hafta sonları ise yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.