Bolu'da mısır yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bolu'da yem fabrikası deposunda, mısır yığınının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Yukarı Soku Mahallesi'ndeki beyaz et üreticisi firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın (43) üzerine, çalıştığı sırada tonlarca ağırlıktaki mısır yığını döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle depoda bulunan tane mısırları boşaltmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Akkaya'ya ulaşıldı.

Sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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