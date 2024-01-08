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        Bolu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bolu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:38
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        Bolu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Bolu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D-100 kara yolunda seyreden Ö.Ö. yönetimindeki 14 DV 800 plakalı cip ile A.A'nın kullandığı 06 MCD 33 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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