Bolu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bolu'da ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda seyreden Ö.Ö. yönetimindeki 14 DV 800 plakalı cip ile A.A'nın kullandığı 06 MCD 33 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.