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        Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl 1 milyon 267 bin kişiyi ziyaret etti

        Tabiat parkları, ekolojik zenginliği ve dört mevsim misafirlerine sunduğu doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, 2023 yılında 1 milyon 267 bin 596 kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:07
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        Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl 1 milyon 267 bin kişiyi ziyaret etti
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        Tabiat parkları, ekolojik zenginliği ve dört mevsim misafirlerine sunduğu doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, 2023 yılında 1 milyon 267 bin 596 kişiyi ağırladı.

        Ankara ile İstanbul arasında yer alan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, geçen yıl doğaseverlerin tercih ettiği uğrak noktalar arasında yer aldı.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl Yedigöller Milli Parkı'nı 207 bin 824, Abant Gölü Milli Parkı'nı 571 bin 162 ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ise 488 bin 610 kişi ziyaret etti.

        Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı 1 milyon 267 bin 596'a ulaşarak 2022'ye göre yüzde 10 arttı.

        Tabiat ve milli parkları ziyaret eden yerli ve yabancı tatilciler, doğayla iç içe yürüyüş ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

        Ziyaretçi sayısının bu yıl ise 1,5 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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