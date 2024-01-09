Bolu'da inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Bolu'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 85 bin liralık inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, M.Ç'yi (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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