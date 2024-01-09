Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Vali Kılıç'tan İdareciler Günü mesajı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Kılıç'tan İdareciler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

        Kılıç, mesajında, aziz Türk millerinin huzuru ve güveni için üstün gayretle çalışan, devleti ve milleti layıkıyla temsil etme bilinciyle hareket eden, mülki idare amirlerinin, Türkiye'nin her köşesinde kamu düzenini sağlamak ve halka hizmet etme sorumluluğuyla devletin teminatı olduğuna belirtti.

        Devletin güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesinde mülki amirlerin rolünün göz ardı edilemeyeceğine değinen Kılıç, "Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle yola çıkarak hizmetlerin odağına, insan onuru ve huzurunu alan mülki idare amirlerimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza adil şekilde ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun kendilerinde olduğu bilinciyle hareket etmektedirler. Bu ulvi görevi ifa ederken gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Kılıç, Türkiye'nin aydınlık geleceği için ve "Türkiye Yüzyılı"na değer katacak projelerin icrasında, liderlik yaptıkları halka, cesaret, azim ve kararlılıkla lider olan mülki idare amirlerinin toplumla devlet arasındaki güven bağını da güçlendirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Vali Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Vali Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Mudurnu'da satranç turnuvası düzenlendi
        Mudurnu'da satranç turnuvası düzenlendi
        Bolu'da inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Bolu'da inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl 1 milyon 267 bin kişiyi ziyaret ett...
        Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl 1 milyon 267 bin kişiyi ziyaret ett...
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu