Vali Kılıç'tan İdareciler Günü mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, aziz Türk millerinin huzuru ve güveni için üstün gayretle çalışan, devleti ve milleti layıkıyla temsil etme bilinciyle hareket eden, mülki idare amirlerinin, Türkiye'nin her köşesinde kamu düzenini sağlamak ve halka hizmet etme sorumluluğuyla devletin teminatı olduğuna belirtti.

Devletin güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesinde mülki amirlerin rolünün göz ardı edilemeyeceğine değinen Kılıç, "Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle yola çıkarak hizmetlerin odağına, insan onuru ve huzurunu alan mülki idare amirlerimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza adil şekilde ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun kendilerinde olduğu bilinciyle hareket etmektedirler. Bu ulvi görevi ifa ederken gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, Türkiye'nin aydınlık geleceği için ve "Türkiye Yüzyılı"na değer katacak projelerin icrasında, liderlik yaptıkları halka, cesaret, azim ve kararlılıkla lider olan mülki idare amirlerinin toplumla devlet arasındaki güven bağını da güçlendirdiğini kaydetti.