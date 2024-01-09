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        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

        Bolu'nun kent merkezi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:47
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        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Bolu'nun kent merkezi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Gün boyunca etkili olan sağanak, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı kent merkezinde, D-100 kara yolunun bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkisini gösteriyor.

        Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı ve otoyolun tünel kesiminde karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

        Trafik ekipleri ise güzergahı kullanacak olan sürücüleri kar yağışına karşı uyararak, dikkatli seyretmelerini istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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