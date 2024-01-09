Bolu'da kar yağışı etkili oluyor Bolu'nun kent merkezi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'nun kent merkezi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Gün boyunca etkili olan sağanak, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı kent merkezinde, D-100 kara yolunun bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı ve otoyolun tünel kesiminde karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri ise güzergahı kullanacak olan sürücüleri kar yağışına karşı uyararak, dikkatli seyretmelerini istedi.