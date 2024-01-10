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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:59
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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar, Yumrukaya, Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde devam ediyor.

        Sisin de etkisiyle Karanlıkdere mevkisinde görüş mesafesi azaldı.

        Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Yağışın olmadığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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