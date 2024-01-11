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        Bolu'da 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Bolu'da, 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:42
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        Bolu'da 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Bolu'da, 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

        Otobüs yolcusu yabancı uyruklu A.H'nin (18) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 360 bin lira olan 9 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu bulundu.

        Polis ekiplerince, cep telefonlarına el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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