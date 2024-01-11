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        Anadolu Otoyolu'nda park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:37
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        Anadolu Otoyolu'nda park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Salim Özcan idaresindeki 34 FUC 978 plakalı kamyonet, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan Yusuf Yıldız kontrolündeki 06 TV 298 plakalı tıra Bolu Doğu Gişeleri mevkisinde arkadan çarptı.

        Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Özcan, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerince yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı.

        Yaralı sürücü ambulans içinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, kurtarma çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Ulaşımın, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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