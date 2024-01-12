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        Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına Bolu'dan katılan AFAD ekipleri, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:53
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        Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına Bolu'dan katılan AFAD ekipleri, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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