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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:34
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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

        Bölgede öğleden sonra başlayan kar, akşam etkisini artırdı.

        Kar yağışı, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakaca ve Karanlıkdere kesimlerinde, Anadolu Otoyolu'nda ise Yumrukaya viyadükleri, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

        Bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ring halinde görev yapıyor.

        Ekipler, hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardığı sürücülerden, araçlarında kış lastiği, zincir ve takoz bulundurmalarını da istiyor.

        Öte yandan, Bolu kent merkezinde de zaman zaman kar etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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